НБУ сохранил размер учетной ставки

Правление Национального банка считает, что текущие монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе.

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 12 апреля.

Читай также: НБУ повысил учетную ставку до 17% "С учетом обновленного макроэкономического прогноза и оценки указанных рисков, правление Национального банка считает, что текущие монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17%", - говорится в сообщении.

Рисками в НБУ называют отсутствие прогресса в проведении реформ, необходимых для макрофинансовой стабильности и сотрудничества с Международным валютным фондом.

При этом в НБУ подчеркнули, что в случае усиления фундаментальных инфляционных рисков учетная ставка может быть повышена.

Напомним, в последний раз НБУ повышал учетную ставку в начале марта текущего года. До этого, 25 января, НБУ повысил учетную ставку сразу на 1,5% – до 16% годовых.