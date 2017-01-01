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НБУ сохранил размер учетной ставки

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Правление Национального банка считает, что текущие монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе.
Здание Национального банка Украины
Здание Национального банка Украины
flickr.com

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 12 апреля.

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"С учетом обновленного макроэкономического прогноза и оценки указанных рисков, правление Национального банка считает, что текущие монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17%", - говорится в сообщении.

Рисками в НБУ называют отсутствие прогресса в проведении реформ, необходимых для макрофинансовой стабильности и сотрудничества с Международным валютным фондом.

При этом в НБУ подчеркнули, что в случае усиления фундаментальных инфляционных рисков учетная ставка может быть повышена.

Напомним, в последний раз НБУ повышал учетную ставку в начале марта текущего года. До этого, 25 января, НБУ повысил учетную ставку сразу на 1,5% – до 16% годовых.

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Теги: МВФ, инфляция, НБУ, Нацбанк, учетная ставка, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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