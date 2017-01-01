Россия не будет отказываться от ГТС Украины

Российская сторона обеспечит поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям и не исключает частичного использования газотранспортной инфраструктуры Украины.

Россия не сможет обойтись без ГТС Украины после 2019 года depositphotos.com/

Россия подтвердила Евросоюзу готовность частичного использования газотранспортной системы Украины после 2019 года. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, сообщает ТАСС в четерг, 12 апреля.

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Он отметил, что 11 апреля обсудил с замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем поставки газа потребителями ЕС в рамках контрактов до конца 2019 года.

"Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года", – сказал Новак.

Он добавил, что планирует провести следующую встречу с Шефчовичем в конце апреля – первой половине мая в связи с продолжающимися консультациями между Газпромом и Нафтогазом в контексте решений Стокгольмского арбитража. Дата которой будет согласована дополнительно.

Накануне СМИ сообщили, что Украина открыла сезон закачки газа в хранилища.