Россия не будет отказываться от ГТС Украины
Россия подтвердила Евросоюзу готовность частичного использования газотранспортной системы Украины после 2019 года. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, сообщает ТАСС в четерг, 12 апреля.
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Он отметил, что 11 апреля обсудил с замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем поставки газа потребителями ЕС в рамках контрактов до конца 2019 года.
"Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года", – сказал Новак.
Накануне СМИ сообщили, что Украина открыла сезон закачки газа в хранилища.
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