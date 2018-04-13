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McDonald's впервые закрыл заведение в Украине

Комментариев: 2
Ресторан в столице закрыт из-за новой цены аренды, выставленной владельцем здания. В McDonald's заявили, что она сделала экономически не целесообразной деятельность заведения.
Заведение в Киеве у метро Печерская закрыто
Заведение в Киеве у метро Печерская закрыто
depositphotos.com

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые за всю историю своей деятельности в Украине закрывает свое заведение. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

Закрыт один из центральных ресторанов - расположенный у станции метро Печерская. 

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"Заведение прекратило работу в связи с завершением действия договора аренды помещения. Новая предложенная арендная ставка была экономически невыгодной для компании МакДональдз", - сообщила агентству руководитель отдела по связям с общественностью компании МакДональдз Анастасия Зражевская.

Первое заведение McDonald's в стране было открыто в Киеве 24 мая 1997 года. Сейчас сеть ежедневно обслуживает около 350 тысяч посетителей. Штат сотрудников по стране насчитывает около 7,5 тысяч человек. В 2016 году рестораны McDonalds в Украине посетили около 85 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что власти будут компенсировать украинцам дешевые лекарства.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Киев, McDonald’s, закрытие, ресторан, фастфуд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.04.2018, 12:14
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гость
А нечего что санкции против России в какойто степени отражаються на Украине
гость  (аноним)  13.04.2018, 12:03
Оценка:  0
гость
Эй, ребята! Куда поперед батьки лезете? Это в России должны маки закрывать в ответ на амеровские ссанкции!
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