Дания разрешит Северный поток под гарантию транзита газа через Украину

В случае с этим газопроводом речь - не только о коммерции, но и о политике, заявил датский премьер. Давая разрешение на строительство, правительство Дании учтет и геополитические аспекты.

Правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода depositphotos.com

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода Северный поток-2 с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину. “В этой связи украинский вопрос имеет решающее значение“, - заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Читай также: Киев не устроит транзит 10 млрд кубов газа в год Расмуссен напомнил, что правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Датские законы требуют, чтобы правительство, принимая решение, “учитывало геополитические рамочные условия“. Этот аспект сейчас изучает министерство иностранных дел Дании.

Понятно, что в случае с Северным потоком-2 речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике, сказал датский премьер. Его строительство касается не только Дании, поэтому, по словам Расмуссена, он рад, что канцлер Меркель 10 апреля сделала недвусмысленное заявление по этой теме.

Накануне СМИ сообщили, что Украина открыла сезон закачки газа в хранилища.