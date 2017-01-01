Курс валют на 16 апреля: гривна продолжает обесцениваться
Курс доллара на межбанке в продаже 13 апреля повысился на 14 копеек - до 26,17 грн/долл, курс покупки также повысился на 14 копеек до 26,14 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 18 копеек - до 32,21 грн/евро.
Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 16 апреля, по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны к 26,12 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
- 100 долларов США - 2612,4909 гривен (+13,8559);
- 100 евро - 3217,8050 гривны (+15,5071);
- 10 российских рублей - 4,2527 гривны (+0,0658).
Курс доллара на межбанке в продаже 13 апреля повысился на 14 копеек - до 26,17 грн/долл, курс покупки также повысился на 14 копеек до 26,14 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 18 копеек - до 32,21 грн/евро.
Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины вновь начал ослаблять гривну после ее укрепления на протяжении нескольких дней подряд.
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