Курс валют на 16 апреля: гривна продолжает обесцениваться

Курс доллара на межбанке в продаже 13 апреля повысился на 14 копеек - до 26,17 грн/долл, курс покупки также повысился на 14 копеек до 26,14 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 18 копеек - до 32,21 грн/евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 16 апреля, по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны к 26,12 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США - 2612,4909 гривен (+13,8559);

100 евро - 3217,8050 гривны (+15,5071);

10 российских рублей - 4,2527 гривны (+0,0658).

Курс доллара на межбанке в продаже 13 апреля повысился на 14 копеек - до 26,17 грн/долл, курс покупки также повысился на 14 копеек до 26,14 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 18 копеек - до 32,21 грн/евро.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины вновь начал ослаблять гривну после ее укрепления на протяжении нескольких дней подряд.