В Германии не хватает 440 тысяч специалистов

Дефицит квалифицированных кадров существенным образом тормозит рост немецкой экономики. Германии требуется около 440 тысяч специалистов.

Нехватка специалистов в Германии снижает рост ее экономики на один процент в год. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на исследование Института немецкой экономики (IW). Всего, по данным экспертов, стране не хватает около 440 тысяч специалистов.

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Если немецкие предприятия смогут найти столько сотрудников, то это даст экономике 30 млрд евро в год, то есть прирост в 0,9 процента, посчитали в IW.

В 2017 году наибольшее число вакансий имелось в таких отраслях, как транспорт и логистика, сбыт, металлообработка, машино- и автомобилестроение, энергетика, электротехника, строительство и здравоохранение (включая уход за больными и пожилыми людьми).

Ранее сообщалось о том, что каждый третий украинец работает в тени.