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В Германии не хватает 440 тысяч специалистов

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Дефицит квалифицированных кадров существенным образом тормозит рост немецкой экономики. Германии требуется около 440 тысяч специалистов.
В Германии не хватает водителей
В Германии не хватает водителей
depositphotos.com

Нехватка специалистов в Германии снижает рост ее экономики на один процент в год. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на исследование Института немецкой экономики (IW). Всего, по данным экспертов, стране не хватает около 440 тысяч специалистов.

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Если немецкие предприятия смогут найти столько сотрудников, то это даст экономике 30 млрд евро в год, то есть прирост в 0,9 процента, посчитали в IW.

В 2017 году наибольшее число вакансий имелось в таких отраслях, как транспорт и логистика, сбыт, металлообработка, машино- и автомобилестроение, энергетика, электротехника, строительство и здравоохранение (включая уход за больными и пожилыми людьми).

Ранее сообщалось о том, что каждый третий украинец работает в тени.

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Теги: экономика, Германия, кадры, вакансии, ФРГ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.04.2018, 18:46
Оценка:  0
гость
Если всем миром поставим 500 тысяч человек, что просит Германия -заработаем серьезные деньги, а это около 40 Миллиардов евро....
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