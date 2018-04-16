Украина нарастила аграрный экспорт в ЕС на треть

Экспорт украинской продукции в Евросоюз за два месяца превысил миллиард долларов. На данный момент на страны ЕС приходится 36,5% аграрного экспорта.

За январь-февраль 2018 года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил 3,7 млрд долларов, из которых 2,8 млрд долларов приходится на экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов.

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Об этом сказала замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 16 апреля.

"За первые два месяца текущего года украинский аграрный экспорт увеличился на 102,1 млн долларов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 2,8 млрд долларов. Нашими традиционными лидерами экспорта остаются зерновые культуры с долей 35,3%, масло – 24,1% и семена масличных культур – 12%", – отметила Трофимцева.

По ее словам, за этот период заметно вырос экспорт мяса птицы – на $29 млн, яиц – на $11,4 млн, сливочного масла – на $20 млн, шоколада – на $7,5 млн, вин – на $6,1 млн.

Экспорт украинской продукции в Евросоюз за этот период увеличился на 28,1% или на 224,7 млн долларов, и достиг 1,025 млрд долларов. На данный момент на ЕС приходится 36,5% украинского аграрного экспорта.

Крупнейшим импортером украинской стала Индия – $335,9 млн. Также в пятерку стран-крупнейших покупателей вошли Испания – $201 млн, Нидерланды – $199,3 млн, Египет – $189,6 млн и Италия – $185,6.

Ранее сообщалось, что увеличился экспорт зерновых.