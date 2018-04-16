Украина нарастила аграрный экспорт в ЕС на треть
За январь-февраль 2018 года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил 3,7 млрд долларов, из которых 2,8 млрд долларов приходится на экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов.
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Об этом сказала замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 16 апреля.
"За первые два месяца текущего года украинский аграрный экспорт увеличился на 102,1 млн долларов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 2,8 млрд долларов. Нашими традиционными лидерами экспорта остаются зерновые культуры с долей 35,3%, масло – 24,1% и семена масличных культур – 12%", – отметила Трофимцева.
Экспорт украинской продукции в Евросоюз за этот период увеличился на 28,1% или на 224,7 млн долларов, и достиг 1,025 млрд долларов. На данный момент на ЕС приходится 36,5% украинского аграрного экспорта.
Крупнейшим импортером украинской стала Индия – $335,9 млн. Также в пятерку стран-крупнейших покупателей вошли Испания – $201 млн, Нидерланды – $199,3 млн, Египет – $189,6 млн и Италия – $185,6.
Ранее сообщалось, что увеличился экспорт зерновых.
Полная версия правил
И это вовсе не экспорт углеводородов, которые не восполняются миллионы лет.
Сельхозпродукция каждый год производится снова и снова.