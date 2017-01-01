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В НБУ напомнили о введении с 27 апреля монет номиналом 1 и 2 грн

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Монеты номиналом 1 и 2 гривны введут в оборот с 27 апреля.
Новые монеты, которые заменят банкноты
Новые монеты, которые заменят банкноты
twitter.com/NBUkraine

НБУ вскоре введет в обращение новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни. Об этом регулятор напоминает на официальном сайте, пишет Лига.

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Эти монеты, которые будут вводиться в обращение 27 апреля 2018, со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не заменят в обращении банкноты.

Новые монеты номиналом 1 и 2 гривны
Новые монеты номиналом 1 и 2 гривны
bank.gov.ua


Изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривни НБУ не будет, но прекратит их печатать.

Новые оборотные монеты будут иметь серебристый цвет и заметно отличаться от монет других номиналов.

Ранее сообщалось о том, что НБУ заменит банкноты до десяти гривен монетами.

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Теги: монеты, нбу
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