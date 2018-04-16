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Брюссель и Берлин пообещали сохранить транзит газа через Украину

Комментариев: 2
Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа.
Чиновники назвали транзит приоритетом
Чиновники назвали транзит приоритетом
depositphotos.com

Транзит газа через Украину после строительства Северного потока-2 будет сохранен. Об этом заявили после переговоров в понедельник в Берлине министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович, сообщает Укринформ.

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“Должен сказать, что Украина, несмотря на сложные условия, в последние годы, последние зимы, смогла надежным образом прокачать 97 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом. Это подтверждает, что этот транзит работает хорошо, что он имеет стратегическое значение для обеспечения газом не только такой большой страны, как Украина, но и Центральной и Восточной Европы. И наш приоритет - сделать так, чтобы и в дальнейшем транзит был сохранен“, - заявил Шефчович.

Накануне СМИ сообщили, что Украина открыла сезон закачки газа в хранилища.

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Теги: северный поток, транзит
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.04.2018, 17:18
Оценка:  0
гость
Тебя опоек забыли спросить!
Peyot    16.04.2018, 16:28
Оценка:  -1
Peyot
немцы как были фашистами таки ими и остались помогают на словах правильные и хорошие а на деле помогают фашистам из раши!
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