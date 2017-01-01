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В Украине подешевели овощи

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Стоимость овощей снизилась на 15-25%.
Цены на праздники завысили
Цены на праздники завысили
depositphotos.com

После Пасхальных праздников больше всего, примерно на четверть, упала в цене капуста. На 20% подешевела морковь, а на 15% - свекла. Об этом сообщает ТСН.

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Эксперты объясняют такие ценовые изменения несколькими факторами, прежде всего завышением стоимости продуктов накануне праздников и увеличением импорта овощей. Кроме того, аграрии хотят реализовать овощи, что остались на складах, и начать весенние работы на полях. 

Напомним, в Украине подорожала бакалейная корзина.

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Теги: овощи, цена, украина
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