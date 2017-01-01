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В Украине вырос дефицит внешней торговли

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Негативное сальдо по итогам января-февраля составило $741,1 млн по сравнению с негативным сальдо $491,4 млн за аналогичный период 2017 года.
Дефицит внешней торговли Украины товарами в феврале возрос
Дефицит внешней торговли Украины товарами в феврале возрос
depositphotos.com

Дефицит внешней торговли Украины товарами в феврале 2018 года составил $457 млн, тогда как в предыдущем месяце - $284,1 млн. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщила Государственная служба статистики, пишет Интерфакс.

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Так, по итогам января-февраля негативное сальдо составило $741,1 млн по сравнению с негативным сальдо $491,4 млн за аналогичный период 2017 года.

Экспорт товаров в январе-феврале 2018 года составил $7,4 млрд, импорт - $8,1 млрд. По сравнению с январем-февралем 2017 года, экспорт увеличился на 17,9%, импорт - на 20,3%.

В феврале этого года по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 3,6%, импорта - на 6,6%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале 2018 года было отрицательное и составило $356,4 млн. В январе 2018 года - также отрицательное - $517,4 млн.

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе-феврале 2017 года - 0,93).

Напомним, ранее Украина нарастила экспорт сахара.

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Теги: Украина, торговля, дефицит, экспорт, Импорт, сальдо, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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