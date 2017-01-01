Курс валют на 17 апреля: НБУ укрепил гривну

Торги на межбанковском валютном рынке в понедельник, 16 апреля, закрылись долларом по 26,06-26,09 грн. Евровалюта в покупке и продаже подорожала на 6 коп. и составила 32,23-32,27 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 17 апреля, по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны к 26,12 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США - 2608,9279 гривен (-3,5630);

100 евро - 3227,2438 гривны (+9,4388);

10 российских рублей - 4,1891 (-0,0636).

Торги на межбанковском валютном рынке в понедельник, 16 апреля, закрылись долларом по 26,06-26,09 грн. По сравнению с курсом закрытия межбанка в предыдущий рабочий день, доллар в покупке и продаже подешевел на 8 коп.

Евровалюта в покупке и продаже подорожала на 6 коп. и составила 32,23-32,27 грн. Курс российского рубля упал до показателя 0,419-0,419 грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины вновь начал ослаблять гривну после ее укрепления на протяжении нескольких дней подряд.