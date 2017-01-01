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ЕС подал жалобу в ВТО из-за американских пошлин

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Еврокомиссия требует, чтобы производители из ЕС были "безоговорочно" освобождены от объявленных американских пошлин на сталь и алюминий.
Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО
Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО
depositphotos.com

Евросоюз направил официальный запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций с США в рамках спора о пошлинах на изделия из стали и алюминия. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает пресс-служба ВТО.

ЕС “как экспортер с большой заинтересованностью“ потребовал проведения скорейших консультаций с США.

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Из кругов, близких к Еврокомиссии, стало известно, что переговоры между ЕС и США уже ведутся “на разных уровнях“. Еврокомиссия требует, чтобы производители из ЕС были “безоговорочно“ освобождены от объявленных крупных тарифов на сталь и алюминий.

Ранее сообщалось о том, что в ЕС хотят обложить налогом крупные IT-компании из США.

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Теги: США, ЕС, Евросоюз, Пошлины, спор, ВТО, сталь, алюминий, новые пошлины, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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