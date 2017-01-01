Цены на нефть вернулись к росту

Поддержку рынку оказывает оптимизм относительно перспектив соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, а также прогнозы дальнейшего снижения запасов топлива в США.

Цены на нефть снова начали подниматься во вторник, 17 апреля, после снижения по итогам предыдущей сессии, обусловленного некоторым уменьшением опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Отмечено, что поддержку рынку оказывает оптимизм относительно перспектив соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, а также прогнозы дальнейшего снижения запасов топлива в США.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 увеличилась на $0,29 (0,41%) - до $71,71 за баррель. В понедельник контракты подешевели на $1,16 (1,6%) - до $71,42 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,36 (0,54%) - до $66,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $1,17 (1,74%) - до $66,22 за баррель.

Как сообщается, министр нефти Кувейта Бахыт ар-Рашиди в понедельник заявил, что ОПЕК и ее союзники на встрече в июне рассмотрят возможность продления соглашения об ограничении добычи на 2019 год.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 600 тыс. баррелей, прогнозируют эксперты. В марте объем запасов в стране впервые с 2014 года опустился ниже пятилетнего максимума.

Ранее сообщалось, что цена на нефть превысила 70 долларов за баррель.