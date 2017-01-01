США могут ввести ограничения против китайских ИТ-компаний

Новые ограничительные меры могут коснуться работающих в США китайских провайдеров, предоставляющих услуги облачных вычислений, а также других предприятий, обеспечивающих высокотехнологичные услуги.

Аппарат торгового представителя США для еще большего давления на Пекин изучает возможные меры в ответ на ограничения, действующие в Китае в отношении американским технологических компаний. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным газеты, Пекин требует, чтобы американские компании, предоставляющие услуги облачных вычислений (например, Amazon.com Inc. или Microsoft Corp.), для работы на китайском рынке создавали совместные предприятия с местными фирмами, а также предоставляли партнерам из Китая лицензии на свои технологии.

Таким образом, китайская торговая практика, как считают в американском ведомстве, гласит: "Пекин отказывается от лицензий, которые позволяют компаниям из США независимо работать в Китае".

В связи с этим американское министерство, по информации собеседников издания, "собирает новую торговую жалобу, которая, возможно, связана с разделом 301 Закона США о торговле 1974 года". Он позволяет правительству Штатов расследовать действия или политику иностранной власти в случае, если те, по мнению Вашингтона, "уничтожают, ограничивают или дискриминируют американскую торговлю".

В случае, если соответствующие меры будут приняты, поясняет газета, они могут коснуться работающих в США китайских провайдеров, предоставляющих услуги облачных вычислений, а также других предприятий, обеспечивающих высокотехнологичные услуги.

Напомним, ранее Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины.