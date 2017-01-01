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Коломойский рассказал, кто оплатил празднование его дня рождения

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Торжество олигарха обошлось в 17 тысяч фунтов (около 630 тысяч гривен).
Олигарх допускает, что праздник могли оплатить друзья
Олигарх допускает, что праздник могли оплатить друзья
flickr.com

Игорь  Коломойский рассказал,  что лимит расходов, установленный Лондонским судом согласно своего решения, не был превышен. Об этом бизнесмен заявил в программе Схемы на Радио Свобода.

“Первое – лимит не был превышен, второе – платил не я“, - сказал он.

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Напомним,  19 декабря Высокий суд Англии арестовал активы Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. Также был установлен лимит в сумме не более 20 тысяч фунтов на неделю (около 750 тысяч гривен).

Коломойский также добавил: “А может, друзья скинулись – я не знаю. Вместо подарка решили оплатить ресторан“.

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“Поверьте мне, между тем, чтобы праздновать день рождения или нарушать приказ суда, я все же бы лучше не праздновал день рождения. Я не дам господину Порошенко как основному заказчику или бенефициару этого Лондонского суда такого шанса, чтобы он порадовался, что я получил неуважение к суду“, - заявил бизнесмен.

Ранее сообщалось о том, что Министерство финансов Украины опубликовало письмо, которое 16 декабря 2016 года бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства.

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Теги: коломойский, день рождение
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