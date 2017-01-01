Коломойский рассказал, кто оплатил празднование его дня рождения

Торжество олигарха обошлось в 17 тысяч фунтов (около 630 тысяч гривен).

Игорь Коломойский рассказал, что лимит расходов, установленный Лондонским судом согласно своего решения, не был превышен. Об этом бизнесмен заявил в программе Схемы на Радио Свобода.

“Первое – лимит не был превышен, второе – платил не я“, - сказал он.

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Напомним, 19 декабря Высокий суд Англии арестовал активы Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. Также был установлен лимит в сумме не более 20 тысяч фунтов на неделю (около 750 тысяч гривен).

Коломойский также добавил: “А может, друзья скинулись – я не знаю. Вместо подарка решили оплатить ресторан“.

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“Поверьте мне, между тем, чтобы праздновать день рождения или нарушать приказ суда, я все же бы лучше не праздновал день рождения. Я не дам господину Порошенко как основному заказчику или бенефициару этого Лондонского суда такого шанса, чтобы он порадовался, что я получил неуважение к суду“, - заявил бизнесмен.

Ранее сообщалось о том, что Министерство финансов Украины опубликовало письмо, которое 16 декабря 2016 года бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства.