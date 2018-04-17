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Минрегион ограничивает плотность застройки

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Министерство обновило государственные строительные нормы.
Чиновники изменили ГСН
Чиновники изменили ГСН
depositphotos.com

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновило государственные строительные нормы (ГСН). Изменения содержатся в новом проекте ГСН Б.2.2-Х: 201Х “Планировка и застройка территорий“. Об этом сообщает Лига.

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“В действующих ГСН отсутствуют предельные параметры застройки земельного участка с учетом этажности. Мы предлагаем ввести такое ограничение, чтобы исключить сплошную застройку по всему периметру земельных участков без благоустройства территории для ее жителей. Так, чем выше этажность дома, тем меньше процент земельного участка отводится на саму застройку и больше на обустройство прилегающей территории. Потому что большее количество жителей будет проживать в таком доме, а значит, это потребует комфортных условий“, - сказал замминистра Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН для проектирования домов выше 11 этажей максимально допустимый процент застройки земельного участка составляет 30%, а остальные 70% отводятся на обустройство зеленых насаждений, зон отдыха и детских площадок. Для 9-10-этажных домов - 35%, для 5-8-этажных - 40%, для 4-этажных - 45%. При строительстве разноуровневых жилых домов в расчете принимается средняя этажность здания.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Борисполь снесут терминал В.

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Теги: строительство, нормы, украина
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Комментариев (1)
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PereZX    17.04.2018, 14:57
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PereZX
Вот это давно нужно было сделать
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