В Украине выросло число миллионеров - ГФС

Более 1,3 тыс украинцев задекларировали миллионы.

Больше всего миллионеров насчитано в Киеве depositphotos.com

С начала декларационной кампании всего было подано 246 тысяч деклараций. Об этом на официальном сайте сообщает Государственная фискальная служба.

Читай также: Более тысячи украинцев показали миллионные доходы

“Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 человека“, - отмечает ГФС.

При этом отмечается, что наибольшее количество миллионеров проживает в Киеве - 615 человек (почти 47% от общего количества). Немного меньше миллионеров находятся в Харьковской области - 106 человек, Днепропетровской области - 82 человека и Киевской области - 69 человек.

Ранее сообщалось о том, что 57 украинских чиновников задекларировали биткоины.