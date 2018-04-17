В 2017 году заробитчане перечислили из Польши почти 100 миллиардов гривен

Чиновник отметил, что в Польше ценят украинских работников, так как они помогают экономике развиваться.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявляет, что украинцы, работающие в Польше, в 2017 году перечислили в Украину почти 100 миллиардов гривен. Об этом сообщает УНИАН.

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По словам посла, украинские граждане в Польше являются самой многочисленной группой иностранцев, которые чаще всего въезжают в страну и остаются с целью проживания, учебы и работы. Также они лидируют среди иностранцев, которые обращаются с просьбой о получении польского гражданства.

“Работников из Украины ценят в Польше. Они помогают развитию польской экономики, но трудовая миграция является явлением также полезным и для Украины. Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украине. Таким образом, согласно оценкам, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 миллиардов гривен“, - подчеркнул Пекло.

Ранее в ООН спрогнозировали, что уровень безработицы в мире повысится из-за замедления роста, политической и экономической неопределенности и нехватки инвестиций.