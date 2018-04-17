Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВФ ухудшил прогноз по инфляции в Украине

Комментариев: 1
Прогноз по экономике остался прежним - на уровне 3,2%.
Украинская валюта продолжит обесцениваться
Украинская валюта продолжит обесцениваться
depositphotos.com

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в текущем году на уровне 3,2% и ухудшил прогноз по инфляции до 11% с 10%. Об этом сообщает УНИАН.

Читай также: НБУ надеется получить транш МВФ в третьем квартале

Такие данные содержатся в аналитическом материале МВФ о перспективах мировой экономики, опубликованном Фондом. При этом, МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3,3% с 3,5%, а инфляции - до 8% с 7%.

Также Фонд прогнозирует безработицу в Украине в 2018-2019 годах на уровне 9,2% и 8,8%, соответственно.

Напомним, НБУ ожидает от МВФ $2 млрд в 2018 году, что позволит увеличить международные резервы. Также регулятор ожидает средства от ЕС и Всемирного банка.

Поделись:
Теги: мвф, прогноз, украина, экономика, валюта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.04.2018, 17:57
Оценка:  0
гость
Если еще раз ухудшит - значит транша в этом году совсем не даст!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь