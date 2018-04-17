МВФ ухудшил прогноз по инфляции в Украине

Прогноз по экономике остался прежним - на уровне 3,2%.

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в текущем году на уровне 3,2% и ухудшил прогноз по инфляции до 11% с 10%. Об этом сообщает УНИАН.

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Такие данные содержатся в аналитическом материале МВФ о перспективах мировой экономики, опубликованном Фондом. При этом, МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3,3% с 3,5%, а инфляции - до 8% с 7%.

Также Фонд прогнозирует безработицу в Украине в 2018-2019 годах на уровне 9,2% и 8,8%, соответственно.

Напомним, НБУ ожидает от МВФ $2 млрд в 2018 году, что позволит увеличить международные резервы. Также регулятор ожидает средства от ЕС и Всемирного банка.