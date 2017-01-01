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Вовк обжаловал отказ участвовать в конкурсе на пост члена НКРЭКУ

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Действующий глава НКРЭКУ пытается доказать, что имеет необходимый по закону опыт работы в сфере энергетики.
Комиссия рассмотрит поданные Вовком разъяснения 18 апреля
Комиссия рассмотрит поданные Вовком разъяснения 18 апреля
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Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк обжаловал решение номинационной комиссии по отбору новых членов регулятора об отказе ему в участии в конкурсе из-за недостаточного опыта работы в сфере энергетики. Об этом в Facebook написала член номинационной комиссии Светлана Голикова, сообщает Лига.

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По ее словам, Вовк подал в комиссию разъяснения относительно наличия у него опыта работы. Вовк объяснил, что его работа в финансовой группе ICU имела отношение к энергетике. В частности, он занимался реструктуризацией кредитного портфеля группы компаний Донецксталь, часть из которых имели лицензию НКРЭКУ на производство тепловой и электроэнергии.

Ранее сообщалось о том, что решение о RAB-тарифах опубликовано и вступило в силу.

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Теги: дмитрий вовк, НКРЭКУ
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