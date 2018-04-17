Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина получит от Германии 9 млн евро на жилье для переселенцев

Комментариев: 0
Деньги направят на создание жилья для внутренне перемещенных лиц в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Германия выделит Украине деньги на жилье для переселенцев
Германия выделит Украине деньги на жилье для переселенцев
depositphotos.com

Германия предоставит Украине грант в размере 9 млн евро на жилье для внутренне перемещенных лиц. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщила пресс-служба Украинского фонда социальных инвестиций.

Читай также: Некоторых украинцев могут лишить части социальных выплат и льгот

Соответствующий финансовый и проектный договор подпишут 19 апреля министр социальной политики Украины Андрей Рева, исполнительный директор Украинского фонда социнвестиций Андрей Лактионов и руководитель инфраструктурного подразделения государственного немецкого банка KfW Мерион Книш.

Средства будут направлены на создание жилья для внутренне перемещенных лиц в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что на жилье для переселенцев потребуются миллиарды долларов.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Украина, жилье, Германия, беженцы, переселенцы, переселенцы из зоны АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь