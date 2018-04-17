Украина получит от Германии 9 млн евро на жилье для переселенцев

Деньги направят на создание жилья для внутренне перемещенных лиц в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Германия выделит Украине деньги на жилье для переселенцев depositphotos.com

Германия предоставит Украине грант в размере 9 млн евро на жилье для внутренне перемещенных лиц. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщила пресс-служба Украинского фонда социальных инвестиций.

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Соответствующий финансовый и проектный договор подпишут 19 апреля министр социальной политики Украины Андрей Рева, исполнительный директор Украинского фонда социнвестиций Андрей Лактионов и руководитель инфраструктурного подразделения государственного немецкого банка KfW Мерион Книш.

Средства будут направлены на создание жилья для внутренне перемещенных лиц в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что на жилье для переселенцев потребуются миллиарды долларов.