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В РФ возбудили дело против поставщиков бензина в Крым

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Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что нефтепродукты в Крыму перепродаются между компаниями несколько раз до того, как поступают на автозаправочные станции.
ФАС возбудила дело против розничных поставщиков бензина в Крым
ФАС возбудила дело против розничных поставщиков бензина в Крым
depositphotos.com

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против десяти компаний, которые занимаются розничными поставками нефтепродуктов в аннексированный Крым. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает пресс-служба ФАС.

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“Десять компаний, а именно: ООО РУАНТ, ООО Консонанс, ООО Фирма ТЭС, ООО Кедр, ООО Брокерский альянс независимых трейдеров, ООО Дартс, ООО Топливная компания Карат, ООО Продукт-инвест, ООО КД-ойл и ООО Синергия Ойл Групп подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства“, - говорится в сообщении службы.

Отмечено, что против компаний открыли дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов).

Отмечается, что антимонопольное ведомство изучило розничный рынок автомобильных бензинов и дизельного топлива в Крыму, и пришло к выводу, что “нефтепродукты перепродаются между компаниями несколько раз до того, как поступают на автозаправочные станции“.

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Соглашения по перепродаже товара между компаниями имеют также признаки согласованных действий между хозяйствующими субъектами, которые приводят к ограничению конкуренции на рынке нефтепродуктов в Крыму и позволяют компаниям “оказывать существенное влияние на розничную цену реализации“, указывает ФАС.

Ранее сообщалось о том, что Fitch прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в этом году.

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Теги: Россия, Крым, топливо, бензин, монополия, поставка, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.04.2018, 12:58
Оценка:  -1
гость
Так многие крымчане с украины. И если назвались русскими то в душе хохляцкая жажда наживы на перепродаже неискоренима. И только показная порка переломит торгашество на перепродажах.
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