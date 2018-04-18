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Цена на нефть превысила 72 доллара

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Цены на "черное золото" растут за счет снижения запасов в США. По данным Американского института нефти, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1 млн баррелей.
Цену на нефть поддерживает стабильно высокий спрос в мире
Цену на нефть поддерживает стабильно высокий спрос в мире
depositphotos.com

Мировые цены на нефть продолжают рост в ходе торгов в среду, 18 апреля. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.

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Так, цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по киевскому времени выросли на $0,61 (0,85%), до $72,19 за баррель.

В свою очередь нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $0,62 (0,93%) – до $67,14 за баррель.

Цены на “черное золото“ растут за счет снижения запасов в США. Так, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1 млн баррелей – до 428 млн. Теперь инвесторы ожидают выхода официальной статистики Управления энергетической информации (EIA).

Также аналитики рынка отмечают среди других факторов поддержки цен на нефть стабильно высокий спрос и риски перебоев в поставках сырья.

Напомним, по итогам прошлой недели рост цен на нефть был максимальным за восемь месяцев. Brent на пике подорожала на 8,2%, до $72,58 за баррель, WTI – на 8,6%, до $67,39 за баррель. Повышение цен поддержали позитивный доклад Международного энергетического агентства и накал обстановки вокруг Сирии.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, добыча нефти
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.04.2018, 13:07
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Ой лишенько... Это опять ненавистный рупь укрепляться начнет?!
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