Цена на нефть превысила 72 доллара
Мировые цены на нефть продолжают рост в ходе торгов в среду, 18 апреля. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.
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Так, цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по киевскому времени выросли на $0,61 (0,85%), до $72,19 за баррель.
В свою очередь нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $0,62 (0,93%) – до $67,14 за баррель.
Также аналитики рынка отмечают среди других факторов поддержки цен на нефть стабильно высокий спрос и риски перебоев в поставках сырья.
Напомним, по итогам прошлой недели рост цен на нефть был максимальным за восемь месяцев. Brent на пике подорожала на 8,2%, до $72,58 за баррель, WTI – на 8,6%, до $67,39 за баррель. Повышение цен поддержали позитивный доклад Международного энергетического агентства и накал обстановки вокруг Сирии.
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