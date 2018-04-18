Руководство НБУ отправилось на собрание МВФ

Украинская делегация проведет переговоры с руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Минфина США.

У Якова Смолия будет насыщенная повестка дня в Вашингтоне depositphotos.com

Глава Национального банка Яков Смолий отправился в Вашингтон во главе официальной делегации Украины на ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в среду, 18 апреля.

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В состав делегации также вошли замглавы НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Александр Данилюк, его заместитель Юрий Буца, первый замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов и замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

Ожидается, что украинская делегация встретится с руководством МВФ, ВБ, Европейского банка реконструкции и развития, Минфина США.

Также Яков Смолий также планирует встречи с главами центробанков Китая, Литвы, Швеции, и руководителем Агентства США по международному развитию (USAID), а также представителями Федерального резервного банка Нью-Йорка, Сiti bank и Сredit Agricole.

"Официальная программа мероприятий весеннего собрания МВФ предусматривает обсуждение широкого круга тем от цифровой экономики, Big Data и финансовой инклюзии до раннего выявления банковских кризисов, отслеживания международных потоков капитала и гибкого инфляционного таргетирования. В повестке дня также будут мировые макрофинансовые перспективы на ближайшие годы", – заявили в НБУ.

Напомним, Александр Данилюк считает, что Украина может получить транш от МВФ в мае-июне этого года.