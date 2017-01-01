Американцам показали, как работает их буровое оборудование в Украине
Крупнейшая газодобывающая компания Украины Burisma Group, принадлежашая Николаю Злочевскому, показала американской делегации, как работает их оборудование на месторождениях в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Burisma Group.
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Сообщается, что после форума по украино-американскому партнерству, который прошел 17 апреля в Харькове, Burisma отвезла американцев на свои месторождения и показала бурение двух сверхглубоких скважин и технологичную установку комплексной подготовки газа.
В делегацию, в частности, вошли два бывших посла США в Украине - Джон Хербст и Роман Попадюк, а также экс-заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас и президент Американо-Украинского делового совета (USUBC) Морган Уильямс.
"Здесь ведется добыча на больших глубинах, поэтому необходимо очень мощное оборудование. И то, что Burisma Group работает здесь лучшими буровыми станками, вызывает уважение не только к компании, но и ко всей стране. Я поражен инновационной техникой и высокотехнологичными процессами здесь", - заявил в ходе визита на Водяновское месторождение Джон Хербст, который ныне занимаеи пост директора Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council).
Отмечается, что американская делегация в ходе переговоров с менеджерами компаний Злочевского пообещала им свою поддержку.
На Водяновском месторождении Burisma Group работает самый мощный буровой станок Украины SK3000, который был произведен и введен в эксплуатацию американской компанией Service King. Burisma Group использует самое мощное буровое оборудование, а также сейсмический флот и флот для проведения гидроразрыва пласта в Украине.
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