Американцам показали, как работает их буровое оборудование в Украине

Делегация из США посетила месторождения крупнейшей газодобывающей компании Украины, где ей показали, как работают американские буровые установки.

Крупнейшая газодобывающая компания Украины Burisma Group, принадлежашая Николаю Злочевскому, показала американской делегации, как работает их оборудование на месторождениях в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Burisma Group.

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Сообщается, что после форума по украино-американскому партнерству, который прошел 17 апреля в Харькове, Burisma отвезла американцев на свои месторождения и показала бурение двух сверхглубоких скважин и технологичную установку комплексной подготовки газа.

В делегацию, в частности, вошли два бывших посла США в Украине - Джон Хербст и Роман Попадюк, а также экс-заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас и президент Американо-Украинского делового совета (USUBC) Морган Уильямс.

"Здесь ведется добыча на больших глубинах, поэтому необходимо очень мощное оборудование. И то, что Burisma Group работает здесь лучшими буровыми станками, вызывает уважение не только к компании, но и ко всей стране. Я поражен инновационной техникой и высокотехнологичными процессами здесь", - заявил в ходе визита на Водяновское месторождение Джон Хербст, который ныне занимаеи пост директора Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council).

Отмечается, что американская делегация в ходе переговоров с менеджерами компаний Злочевского пообещала им свою поддержку.

На Водяновском месторождении Burisma Group работает самый мощный буровой станок Украины SK3000, который был произведен и введен в эксплуатацию американской компанией Service King. Burisma Group использует самое мощное буровое оборудование, а также сейсмический флот и флот для проведения гидроразрыва пласта в Украине.

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