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Кабмин начал финансирование теплых кредитов

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Всего сейчас действует 128 местных программ удешевления теплых кредитов.
Украинцы смогут получить компенсации
Украинцы смогут получить компенсации
depositphotos.com

Кабинет министров открыл финансирование программы теплых кредитов. Об этом сообщает Лига.

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Воспользоваться программой украинцы могут в следующих банках (Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк) и получить возмещение в размере:
20% - на приобретение негазовых котлов (35% для субсидиантов);
35% - для утепления индивидуального жилья;
от 40% до 70% - для ОСМД на утепление многоэтажек.

Частные домохозяйства и ОСМД также могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местных властей.

Ранее сообщалось, что такое энергоаудит и как с его помощью сделать затраты на утепление жилого помещения минимальными. 

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Теги: теплые кредиты, кабмин
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