Кабмин начал финансирование теплых кредитов
Всего сейчас действует 128 местных программ удешевления теплых кредитов.
Кабинет министров открыл финансирование программы теплых кредитов. Об этом сообщает Лига.
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Воспользоваться программой украинцы могут в следующих банках (Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк) и получить возмещение в размере:
20% - на приобретение негазовых котлов (35% для субсидиантов);
35% - для утепления индивидуального жилья;
от 40% до 70% - для ОСМД на утепление многоэтажек.
Частные домохозяйства и ОСМД также могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местных властей.
Ранее сообщалось, что такое энергоаудит и как с его помощью сделать затраты на утепление жилого помещения минимальными.
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