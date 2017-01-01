Кабмин начал финансирование теплых кредитов

Всего сейчас действует 128 местных программ удешевления теплых кредитов.

Кабинет министров открыл финансирование программы теплых кредитов. Об этом сообщает Лига.

Читай также: Гройсман рассказал, за чей счет наполнят Фонд энергоэффективности

Воспользоваться программой украинцы могут в следующих банках (Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк) и получить возмещение в размере:

20% - на приобретение негазовых котлов (35% для субсидиантов);

35% - для утепления индивидуального жилья;

от 40% до 70% - для ОСМД на утепление многоэтажек.



Частные домохозяйства и ОСМД также могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местных властей.

Ранее сообщалось, что такое энергоаудит и как с его помощью сделать затраты на утепление жилого помещения минимальными.