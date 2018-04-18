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НБУ выпустил монету в честь украинского флота

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Розничная цена монеты составляет 10 гривен.
Монета понравится коллекционерам
Монета понравится коллекционерам
depositphotos.com

НБУ выпустил новую памятную монету по случаю 100-летия создания Украинского военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“Центральная Рада в начале 1918 года приняла ряд важных военно-морских законов, в том числе один из главных - Временный закон о флоте. 29 апреля 1918 адмирал М Саблин - командующий Черноморским флотом, учитывая настроения большинства украинских моряков, официально провозгласил весь Черноморский флот в Севастополе и Крыму флотом УНР и приказал поднять украинский флаг“ - говорится в сообщении. 

На аверсе изображен военный корабль
На аверсе изображен военный корабль
bank.gov.ua

На аверсе изображены: вверху на матовом фоне - малый государственный герб Украины, справа на зеркальном фоне - стилизованные флаг военно-морского флота Украины тех времен и абрис военного корабля на волнах.

На реверсе на фоне стилизованных волн изображена роза ветров
На реверсе на фоне стилизованных волн изображена роза ветров
bank.gov.ua

На реверсе на фоне стилизованных волн изображена надпись 100, в нулях которого - роза ветров (векторная диаграмма, характеризующая направления ветра) и трезубец, наложенный на якорь, по обе стороны от которого годы: 1918, 2018.

Ранее сообщалось о том, как печатают  деньги и памятные банкноты.

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Теги: памятная монета, флот
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гость  (аноним)  18.04.2018, 19:14
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