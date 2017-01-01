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Украина исчерпала шесть квот на экспорт в ЕС

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В перечень закрытых квот по состоянию на 17 апреля вошли мед, солод и пшеничная клейковина, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, пшеница, кукуруза.
Украина исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС пшеницы и кукурузы
Украина исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС пшеницы и кукурузы
depositphotos.com

Украина по состоянию на вторник, 17 апреля, исчерпала шесть квот на беспошлинный экспорт в рамках Зоны свободной торговли с ЕС. Об этом сообщает ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

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В перечень закрытых квот вошли: мед, солод и пшеничная клейковина, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, пшеница, кукуруза.

Согласно сообщению, страна использовала вторую квартальную квоту на экспорт мяса птицы и полугодовую - на сливочное масло. Также закрыты четыре дополнительные квоты, полученные в конце 2017 года - на мед, обработанные томаты, пшеницу и кукурузу.

"В этом году произошло оживление темпов закрытия квот, ведь по состоянию на аналогичную дату 2017 году объем пшеницы еще не были исчерпаны, а квота на солод и пшеничную клейковину вообще за прошлый год осталась неиспользованной. То, что кроме шести основных квот закрыты еще четыре дополнительные, свидетельствует об активизации торговых отношений с ЕС", - сказала аналитик внешней торговли агропродовольственной продукцией УКАБ Дарья Гриценко.

Напомним, с 1 по 5 января Украиной были исчерпаны все годовые квоты на поставку пшеницы и кукурузы в ЕС. 

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, Пошлины, квоты, експорт, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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