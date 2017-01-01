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Названы 200 богатейших бизнесменов России

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Совокупное состояние олигархов выросло до 485 млрд долл.
Опубликованы имена самых богатых людей РФ
Опубликованы имена самых богатых людей РФ
depositphotos.com

Журнал Forbes представил рейтинг двухсот самых богатых российских бизнесменов. Список возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $19 100 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

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Второе место занял председатель совета директоров ПАО “Северсталь“ Алексей Мордашов ($18700 млн), а третье - председатель правления ПАО “Новатэк“ Леонид Михельсон с состоянием в $18000 млн (за год потерял $400 млн).

Четвертое место в рейтинге Forbes занял президент НК “Лукойл“ Вагит Алекперов ($16400 млн, состояние выросло на $1,9 млрд), пятое - член совета директоров “Новатэка“ и “Сибура“ Геннадий Тимченко ($16000 млн), шестое - президент холдинга “Интеррос“ Владимир Потанин ($15900 млн).

Ранее, украинцев признали одними из самых бедных в мире.

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Теги: Forbes, богачи, россия
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