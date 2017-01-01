Названы 200 богатейших бизнесменов России

Совокупное состояние олигархов выросло до 485 млрд долл.

Журнал Forbes представил рейтинг двухсот самых богатых российских бизнесменов. Список возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $19 100 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

Читай также: Кто из жен чиновников РФ богаче всех

Второе место занял председатель совета директоров ПАО “Северсталь“ Алексей Мордашов ($18700 млн), а третье - председатель правления ПАО “Новатэк“ Леонид Михельсон с состоянием в $18000 млн (за год потерял $400 млн).

Четвертое место в рейтинге Forbes занял президент НК “Лукойл“ Вагит Алекперов ($16400 млн, состояние выросло на $1,9 млрд), пятое - член совета директоров “Новатэка“ и “Сибура“ Геннадий Тимченко ($16000 млн), шестое - президент холдинга “Интеррос“ Владимир Потанин ($15900 млн).

Ранее, украинцев признали одними из самых бедных в мире.