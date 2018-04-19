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Цена бочки нефти впервые с 2014 года превысила $74

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На пике торгов на Лондонской бирже ICE цена барреля нефти Brent достигла отметки $74,43, что на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Выше $74 цена барреля поднялась впервые с 27 ноября 2014 года.
Цена барреля Brent поднялась выше 74$ впервые с 27 ноября 2014 года
Цена барреля Brent поднялась выше 74$ впервые с 27 ноября 2014 года
depositphotos.com

Нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE подорожала к рекордному с ноября 2014 года уровню. На пике цена барреля Brent достигла отметки $74,43, что на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов, передает в четверг, 19 апреля, РБК.

Отмечено, что выше $74 цена барреля Brent поднялась впервые с 27 ноября 2014 года.

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В свою очередь стоимость барреля американской нефти марки WTI также вышла на уровень ноября 2014 года, преодолев отметку $69 за баррель.

Цены на нефть вошли в восходящий тренд в июне 2017 года, тогда на локальных минимумах за баррель Brent на бирже давали около $44. В январе 2018 года цена достигла уровня $70 за баррель, после чего произошел откат к уровню $61. В феврале восходящий тренд возобновился, 11 апреля стоимость барреля Brent преодолела отметку $73.

Повышение цены трейдеры связывают со снижением запасов сырой нефти в США и сокращением поставок из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что цена на нефть приблизилась к $72 за баррель.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.04.2018, 15:20
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гость
Ой лишенькооооо! Это опять российская экономика не фклочья?!
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