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Гройсман назвал главную проблему экономики Украины

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На страну давит внешний долг в $65 млрд. Правительству удалось снизить соотношение долга к ВВП, однако Украине все еще необходимо финансирование международных партнеров, считает премьер-министр.
Владимир Гройсман напомнил, что основная сумма долгов была накоплена до 2014 года
Владимир Гройсман напомнил, что основная сумма долгов была накоплена до 2014 года
depositphotos.com/

Главной экономического проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более $65 млрд. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве, сообщает УНИАН в четверг, 19 апреля.

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"Самая большая проблема с экономической точки зрения – это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года... Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло (в долг – ред.) $26 млрд. При том, что Украина сильнее не стала. Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более 20 млрд. Фактически суммарный долг сегодня $65 млрд, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики, – сказал Гройсман.

По его словам, правительству удалось снизить соотношение долга к ВВП, однако Украине все еще необходимо дальнейшее финансирование международных партнеров.

"В 2018 году, по первому кварталу, этот долг является наиболее низким по отношению к ВВП с 2011 года, это важный сигнал. Но если не будет выполняться наша программа сотрудничества (с МВФ – ред.), например, создание антикоррупционного суда либо другие параметры, то нам будет сложно на эти вызовы давать ответы", – подчеркнул Гройсман.

Ранее сообщалось, что ВВП в Украине вырос за год на 2,5%.

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Теги: Украина, МВФ, долги, ВВП, правительство, долг, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.04.2018, 13:44
Оценка:  +1
гость
Его чего - мама через жопу на свет произвела? Главное зло в крови украинцев (и не только их) это воровство на каждом шагу!
гость  (аноним)  19.04.2018, 13:36
Оценка:  +1
гость
Не там паря ищешь! Надо ввести за каждый случай воровства,взяточничества, обвеса, умышленного обсчета - ампутацию фаланги пальца. И тогда посмотрим захочет ли кто мздоимствовать!
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