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В МВФ не видят возможностей для повышения "минималки" в Украине

Комментариев: 5
Расходы государственного бюджета нельзя увеличить.
Государственный долг остается существенным фактором
Государственный долг остается существенным фактором
depositphotos.com

Представитель МВФ Йоста Люнгман заявляет об отсутствии возможностей для увеличения расходов государственного бюджета. Об этом сообщает ЭП.

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“Восстановление фискальной дисциплины в 2016-17 годах и постепенное сокращение госдолга были существенными достижениями в контексте программы реформ, поддерживаемых МВФ“, - сказал Люнгман.

По его словам, важно придерживаться этих основных правил и в дальнейшем, поскольку все еще значительный государственный долг остается существенным фактором уязвимости.

“Мы обеспокоены ростом расходного давления на фоне слишком оптимистичных, по нашему убеждению, прогнозов доходной части бюджета. Учитывая это, мы не видим фискального пространства для увеличения бюджетных расходов в 2018 году“, - добавил представитель МВФ.

Ранее Данилюк сообщил, когда ждать транш МВФ.

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Теги: мвф, минимальная зарплата
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Комментариев (5)
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Синтомика    19.04.2018, 15:30
Оценка:  -1
Синтомика
А коммуналку можно))))) И едят люди очень много)))Вот и мрут явно больше,чем рождаются)) Какая трогательная забота об Украине))
гость  (аноним)  19.04.2018, 14:54
Оценка:  -2
гость
Программа для освобождения украинских земель от населения в действии!
Синтомика    19.04.2018, 15:31
Оценка:  -4
Синтомика
Да и хоронить теперь будут пепел в общих биозахоронениях,для удобрения земель))
WTF2wtf    19.04.2018, 15:34
Оценка:  +3
WTF2wtf
Где вы такое отборное говно находите?
Это российские паблики постят такое?
Кайдаш    19.04.2018, 14:41
Оценка:  0
Кайдаш
Мда? А условия для повышения коммуналки они видят ((((
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