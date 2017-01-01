Украина готовится к сотрудничеству с Alstom

Французская компания занимается производством поездов.

Французская машиностроительная компания Alstom, которая специализируется на производстве железнодорожного транспорта, ищет в Украине варианты налаживания производства. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубов, пишет УНИАН.

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"Только что встретился с французской Alstom - третьим в мире крупнейшим производителем энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Компания приехала в Украину с инвестициями и именно ищет площадку для открытия совместных или новых производственных мощностей", - написал он в Facebook.

По его словам, компании также нужны IT-партнеры, инженерные решения, производители электро - и механического оборудования, партнеры для совместного производства электровозов и запчастей.

Напомним, УЗ рассчитывает в 2018 году повысить тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в два этапа - с 1 апреля (на 12%) и с октября (тоже на 12%). Согласно коэффициенту индексации тарифов, стоимость билетов во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля должна вырасти на 1%.