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Укравтодор назвал сроки полного отказа от ямочного ремонта

Комментариев: 2
Через два года в Украине полностью откажутся от ямочного ремонта и сосредоточатся на проведении капитального ремонта, реконструкции и строительстве дорог - такое стратегическое направление Укравтодора.
Ремонтировать дороги в Украине будут по-новому
Ремонтировать дороги в Украине будут по-новому
depositphotos.com

Укравтодор заявил, что в Украине полностью откажутся от ямочного ремонта в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Славомир Новак на третьем инфраструктурном форуме в Киеве в четверг, 19 апреля, передает LIGA.net.

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В частности, Новак рассказал, что Укравтодор сосредоточится на проведении капитального ремонта, реконструкции и строительстве дорог.

"Это стратегическое направление Укравтодора", - заявил Новак.

По его словам, в течение пяти ближайших лет Укравтодор направит на ремонт и содержание дорог 300 млрд грн. В частности, в 2018 году - 33,5 млрд грн, в 2019 году - 45 млрд грн.

Ранее в Укравтодоре заявили, что стоимость строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь составит около $300 млн. Работы по ее строительству работы могут начаться в 2019 г и продлится до 2021 г.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: дороги, ремонт, Ямы, Укравтодор, Ремонт дорог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.04.2018, 11:22
Оценка:  0
гость
к 20 му году укравтодор не будет нужен Украине за отсутствием таковой.
Nesdeshniy    20.04.2018, 11:07
Оценка:  +1
Nesdeshniy
Нет дорог - нет ремонта..)
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