Укравтодор назвал сроки полного отказа от ямочного ремонта

Через два года в Украине полностью откажутся от ямочного ремонта и сосредоточатся на проведении капитального ремонта, реконструкции и строительстве дорог - такое стратегическое направление Укравтодора.

Укравтодор заявил, что в Украине полностью откажутся от ямочного ремонта в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Славомир Новак на третьем инфраструктурном форуме в Киеве в четверг, 19 апреля, передает LIGA.net.

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В частности, Новак рассказал, что Укравтодор сосредоточится на проведении капитального ремонта, реконструкции и строительстве дорог.

"Это стратегическое направление Укравтодора", - заявил Новак.

По его словам, в течение пяти ближайших лет Укравтодор направит на ремонт и содержание дорог 300 млрд грн. В частности, в 2018 году - 33,5 млрд грн, в 2019 году - 45 млрд грн.

Ранее в Укравтодоре заявили, что стоимость строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь составит около $300 млн. Работы по ее строительству работы могут начаться в 2019 г и продлится до 2021 г.