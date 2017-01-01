Курс валют на 20 апреля: гривна начала падать

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в покупке и продаже подорожал на семь копеек, до 26,07-26,10 грн. Евровалюта также подорожала.

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 20 апреля, по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны к 26,12 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США - 2622,5963 гривен (+7,8191);

100 евро - 3247,2987 гривны (+7,8191);

10 российских рублей - 4,3093 (+0,0614).

Торги на межбанковском валютном рынке в среду, 18 апреля, закрылись долларом по 26,07-26,10 грн. По сравнению с курсом закрытия межбанка в предыдущий рабочий день доллар в покупке и продаже подорожал на 7 копеек.

Евровалюта в покупке подорожала на 10 коп., а в продаже – на 11 копеек, и составила 32,36-32,41 грн.

Курс российского рубля немного вырос в покупке и составляет 0,424-0,424 грн.

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