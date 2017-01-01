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Нацбанк обнаружил 11 нелегальных обменников

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Нелегальные пункты обмена валют работали в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Информация о них уже направлена в правоохранительные органы.
Нацбанк обнаружил 11 нелегальных пунктов обмена валют
Нацбанк обнаружил 11 нелегальных пунктов обмена валют
depositphotos.com/

Национальный банк Украины в первом квартале 2018 года провел 264 проверки структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает пресс-служба НБУ.

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Проверки осуществлялись в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Винницкой, Херсонской и Полтавской областях страны.

По итогам проверки уполномоченные работники Национального банка обнаружили в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях 11 пунктов обмена валют, которые работали нелегально.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы. Данные о них с соответствующими фото НБУ также размещает на своем официальном сайте в разделе Незаконные пункты обмена валюты.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в ходе проверок НБУ были обнаружены 115 нелегальных пунктов обмена валют.

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Теги: валюта, НБУ, обмен валют, Нацбанк, обменный пункт, обменник
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Источник: korrespondent.net

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