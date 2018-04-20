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Колумбия предложила план спасения Венесуэлы с помощью МВФ

Комментариев: 1
Для стабилизации макроэкономической ситуации в Венесуэле необходимо 60 миллиардов долларов. Эта сумма обеспечит минимальный уровень импорта в страну.
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
depositphotos.com

Министр финансов Колумбии Маурисио Карденас озвучил в четверг, 19 апреля, свое предложение финансового спасения экономики Венесуэлы с помощью МВФ стоимостью в 60 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, речь идет о мерах по стабилизации макроэкономической ситуации в Венесуэле, переживающей сейчас гиперинфляцию и дефицит, однако при нынешнем правительстве страны эти действия невозможны.

Министр отметил, что сумма в 60 миллиардов долларов является необходимой, чтобы гарантировать минимальный уровень импорта в Венесуэлу для обеспечения ее сельского хозяйства и промышленности производственными мощностями.

Карденас намерен для обсуждения венесуэльского вопроса провести встречи с главами минфинов разных стран, в том числе с министром финансов США Стивеном Мнучином, в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Напомним, сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле

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Теги: МВФ, экономика, Колумбия, Венесуэла
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.04.2018, 12:27
Оценка:  0
гость
МВФ так "спасает" Украину, что еще 2м поколениям из долгов не выбраться!
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