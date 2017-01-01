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Хакеры атаковали сайт ГП Антонов и оставили фейковое заявление

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Ведомство просит представителей СМИ “не идти на поводу у злоумышленников“
Ведомство просит представителей СМИ “не идти на поводу у злоумышленников“
depositphotos.com

Сайт государственного предприятия Антонов 19 апреля атаковали хакеры с целью дискредититации компании. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Ведомство просит представителей СМИ “быть внимательными и не идти на поводу у злоумышленников“

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На своей странице в Facebook предприятие отмечает, что любые сообщения, которые распространяются с сайта antonov.com начиная с 19 апреля, являются ошибочными.

Как пишет  ТСН , ранее на сайте предприятия было оставлено заявление, в котором якобы Антонов обвинил Укроборонпром в неквалифицированном управлении госконцерном, что ведет к отсутствию заказов на изготовление самолетов и “гибели предприятия“. Также хакеры написали, что коллектив Антонова якобы требует вывести ГП из состава Укроборонпрома, смены руководства и немедленой встречи с президентом и премьером.

В свою очередь, Укроборонпроме объяснил это тем, что хакеры,вероятно, взломали серверы, на которых были размещены сайт и электронная почта Антонова, и от его имени сделали фейковое заявление. 

Ранее сообщалось о том, как воруют деньги с банковских карт украинцев.

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Теги: хакеры, антонов
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Источник: Liga.net

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