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Цена нефти опустилась ниже $74 за баррель

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Накануне нефть рекордно подорожала из-за неожиданного снижения запасов в США, сокращения поставок из Саудовской Аравии и напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
На этой неделе в США неожиданно снизились запасы нефти
На этой неделе в США неожиданно снизились запасы нефти
depositphotos.com

Мировые цены на нефть начали снижаться после рекордного роста накануне. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов утром в пятницу, 20 апреля.

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Так, цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 по киевскому времени снизилась на $0,19 (0,26%), до $73,59 за баррель.

В свою очередь нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $0,22 (0,34%) – до $68,06 за баррель.

Накануне цена нефти превысила 74 доллара за баррель впервые с ноября 2014 года. Аналитики связывают повышение цен на сырье с неожиданным снижением запасов сырой нефти в США, сокращением поставок из Саудовской Аравии, а также с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.04.2018, 16:58
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гость
Ой ей! теперь экономика России ну точно фклочья! (в очередной раз).
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