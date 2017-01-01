В Нацбанке заявили о росте доходов населения

Рост ВВП Украины в первом квартале 2018 года составил 2,3%, заявили в Национальном банке, связав цифру с "дальнейшим ростом доходов населения".

В НБУ отметили, что плохая погода несколько сдерживала экономическую активность depositphotos.com

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2018 года в годом измерении составил 2,3%. Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка Украины, опубликованном в пятницу, 20 апреля.

Читай также: Доверие украинцев к банкам восстанавливается

Отмечатеся, что рост ВВП обусловлен вследствие дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения благоприятной внешней конъюнктуры.

“Дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий (НКТ) прошлого года, проявление которого полной мерой ожидается со II квартала“, – говорится в отчете.

В то же время НБУ указывает, что ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте несколько сдерживали оживление экономической активности, в частности в транспорте и строительстве.

По мнению регулятора, внутренний спрос остался основным фактором экономического роста. Частное потребление поддерживали дальнейшее повышение зарплат и социальных стандартов, в том числе повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной зарплаты с начала 2018 года, а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств.

Читай также: В Кабмине рассказали, что остановит трудовую миграцию

“О дальнейшем росте инвестиций свидетельствовало, в частности, ускорение роста объемов производства продукции машиностроения, в частности автомобильной и железнодорожной“, – считают в НБУ.

В центробанке добавили, что в январе-феврале 2018 года экспорт продолжал расти, в основном благодаря наращиванию поставок отдельных продовольственных товаров, древесины и изделий из нее, а также черных металлов, однако одновременно высокими темпами увеличивался потребительский импорт, в результате чего сохранился отрицательный вклад чистого экспорта в изменении ВВП.

Напомним, в 2018 году Нацбанк ожидает ускорения роста ВВП до 3,4%. В то же время в следующие годы экономический рост будет снижаться.