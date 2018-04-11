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В ЕС запретили анонимную торговлю криптовалютой

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Отныне на территории ЕС биржи виртуальных валют и поставщики кошельков будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, включая верификацию клиентов, как банки, заявили в Европарламенте.
В ЕС усиливают контроль криптовалютного рынка
В ЕС усиливают контроль криптовалютного рынка
depositphotos.com

На территории Евросоюза вводится ряд новых правил, направленных на усиление контроля криптовалютного рынка для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в заявлении Европейского парламента на официальном сайте.

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"Чтобы положить конец анонимности, связанной с виртуальными валютами, биржи виртуальных валют и поставщики кошельков будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, включая верификацию клиентов, как банки", - сообщают представители парламента.

Кроме этого, платформы и поставщики услуг, связанные с криптовалютой, должны иметь лицензию на работу. Новые требования вступят в силу 23 апреля. У стран-членов Евросоюза будет полтора года на то, чтобы включить новые правила в свои национальные законодательства.

"Криминальное поведение не меняется. Криминал пользуется анонимностью для отмывания своих незаконных доходов или финансирования терроризма. Этот нормативно-правовой акт поможет побороть угрозы для наших граждан и финансового сектора, расширив доступ к информации о людях, которые стоят за компаниями, и, усилив правила, регулирующие виртуальные валюты и анонимные предоплаченные карты", - считает депутат Европарламента Крисянис Каринс.

Ранее ЕС ужесточил требования к работе криптовалютных брокеров. В конце марта Европейское управление по ценным бумагам и рынкам изменило правила для обеспечения "контрактов на разницу" цифровых денег до уровня 2:1. Это означает, что теперь пользователь обязан внести хотя бы половину от суммы контракта из собственных средств.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

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Теги: валютный рынок, ЕС, Евросоюз, валюта, Европарламент, европейский союз, Bitcoin, биткоин, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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