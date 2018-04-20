Турция вывела свой золотой запас из США

Центробанк Турции вывел из США 220 тонн своего золотого запаса. Сейчас другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakifbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

Центральный банк Турции вывел свои золотые резервы, хранящиеся в Федеральной резервной системе США. Об этом сообщает Trend.

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По данным издания, общий объем золотого запаса Центробанка Турции, который хранился в США, составлял 220 тонн. Сейчас другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakifbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

При этом о причинах переноса золотого запаса с США в Турцию не сообщается.

Согласно данным Центробанка Турции, по итогам марта 2018 года золотые резервы банка составили 25,3 млрд долларов.

Напомним, ранее Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины.