Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция вывела свой золотой запас из США

Комментариев: 1
Центробанк Турции вывел из США 220 тонн своего золотого запаса. Сейчас другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakifbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.
Турция вывозит свое золото из США
Турция вывозит свое золото из США
depositphotos.com/

Центральный банк Турции вывел свои золотые резервы, хранящиеся в Федеральной резервной системе США. Об этом сообщает Trend.

Читай также: США могут ввести ограничения против китайских ИТ-компаний

По данным издания, общий объем золотого запаса Центробанка Турции, который хранился в США, составлял 220 тонн. Сейчас другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakifbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

При этом о причинах переноса золотого запаса с США в Турцию не сообщается.

Согласно данным Центробанка Турции, по итогам марта 2018 года золотые резервы банка составили 25,3 млрд долларов.

Напомним, ранее Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: США, золото, Турция, резерв, Центробанк, Золотовалютные резервы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.04.2018, 15:41
Оценка:  0
гость
Сначала киты забрали свое золото (им еще бруски из вольфрама крашенные подсунули), затем Нидерланды без шума и пыли свой запас вернули от пиндов, теперь турки... Наверное что-то нестабильное штаты заморачивают!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь