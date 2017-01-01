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Порошенко намерен "передвинуть границу во Львов"

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Президент Петр Порошенко инициирует строительство европейской железнодорожной узкоколейки от границы до Львова. Это позволит туристам без пересадки ехать напрямую в Украину.
Порошенко инициирует строительство узкой железнодорожной колеи из ЕС во Львов
Порошенко инициирует строительство узкой железнодорожной колеи из ЕС во Львов
depositphotos.com

Президент Петр Порошенко анонсировал обсуждение вопроса построения узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов. Об этом он сказал в ходе рабочего визита во Львовскую область в пятницу, 20 апреля, сообщает его пресс-служба в Twitter.

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Глава государства заявил, что планирует дать поручение по подготовке предложений о построении узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов. В частности, указанный вопрос он будет обсуждать с главой Львовской облгосадминистрации Олегом Синюткой и руководством Укрзализныци.

“Я хочу и границу с Евросоюзом в плане железной дороги передвинуть и привести Европу во Львов. Это можно сделать, если будут обработаны проекты построения узкой колеи во Львов, чтобы туристы могли без пересадки ехать напрямую“, - отметил Порошенко.

По словам президента, строительство узкой колеи во Львов увеличит значение города как железнодорожного хаба и улучшит ситуацию с грузоперевозками.

Ранее сообщалось, что в России пустили все поезда в обход Украины.

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Теги: Львов, транспорт, Порошенко, поезда, железная дорога, железные дороги, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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