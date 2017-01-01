Порошенко намерен "передвинуть границу во Львов"

Президент Петр Порошенко инициирует строительство европейской железнодорожной узкоколейки от границы до Львова. Это позволит туристам без пересадки ехать напрямую в Украину.

Президент Петр Порошенко анонсировал обсуждение вопроса построения узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов. Об этом он сказал в ходе рабочего визита во Львовскую область в пятницу, 20 апреля, сообщает его пресс-служба в Twitter.

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Глава государства заявил, что планирует дать поручение по подготовке предложений о построении узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов. В частности, указанный вопрос он будет обсуждать с главой Львовской облгосадминистрации Олегом Синюткой и руководством Укрзализныци.

“Я хочу и границу с Евросоюзом в плане железной дороги передвинуть и привести Европу во Львов. Это можно сделать, если будут обработаны проекты построения узкой колеи во Львов, чтобы туристы могли без пересадки ехать напрямую“, - отметил Порошенко.

По словам президента, строительство узкой колеи во Львов увеличит значение города как железнодорожного хаба и улучшит ситуацию с грузоперевозками.

Ранее сообщалось, что в России пустили все поезда в обход Украины.