В Крыму намерены создать криптовалютный фонд для обхода санкций

В Крыму рассчитывают в криптовалютном инвестиционном фонде аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить в обычные деньги и затем использовать их для реализации разных инвестпроектов на полуострове.

Так называемая "власть" аннексированного Крыма рассматривает возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти санкции зарубежных стран. Об этом со ссылкой на "вице-премьера" крымского правительства Георгия Мурадова сообщает в пятницу, 20 апреля, ТАСС.

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"Мы эти схемы обхода санкций обсуждаем. Один из способов, кстати, - создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить в обычные деньги и затем использовать их для реализации тех или иных инвестпроектов на крымской земле", - отметил он.

По словам Мурадова, инвестиции зарубежных частных компаний в крымскую экономику - одна из ключевых точек дискуссий, которые будут проходить на Ялтинском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что Укрэнерго начало спор по активам в Крыму.