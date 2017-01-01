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В Крыму намерены создать криптовалютный фонд для обхода санкций

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В Крыму рассчитывают в криптовалютном инвестиционном фонде аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить в обычные деньги и затем использовать их для реализации разных инвестпроектов на полуострове.
В Крыму хотят создать криптовалютный фонд для иностранных инвесторов
В Крыму хотят создать криптовалютный фонд для иностранных инвесторов
depositphotos.com/

Так называемая "власть" аннексированного Крыма рассматривает возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти санкции зарубежных стран. Об этом со ссылкой на "вице-премьера" крымского правительства Георгия Мурадова сообщает в пятницу, 20 апреля, ТАСС.

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"Мы эти схемы обхода санкций обсуждаем. Один из способов, кстати, - создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить в обычные деньги и затем использовать их для реализации тех или иных инвестпроектов на крымской земле", - отметил он.

По словам Мурадова, инвестиции зарубежных частных компаний в крымскую экономику - одна из ключевых точек дискуссий, которые будут проходить на Ялтинском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что Укрэнерго начало спор по активам в Крыму.

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Теги: Крым, фонд, санкции, санкции против России, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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