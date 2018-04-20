Газпром направил в арбитраж документы о расторжении контрактов с Нафтогазом

Газпром 20 апреля направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа и его транзит по Украине. Переговоры с Нафтогазом Украины к результату не привели, заявили в компании.

Российский газовый монополист Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с украинским Нафтогазом. Об этом со ссылкой на данные компании сообщает в пятницу, 20 апреля, Газета.Ru.

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"Сегодня Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с Нафтогазом Украины на поставку газа и его транзит через территорию Украины. Переговоры с Нафтогазом Украины к результату не привели", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что Газпром и Нафтогаз приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины. Уточняется, что речь идет об условиях транзита с 2020 года. Источник, близкий к Нафтогазу, отметил, что вопрос о продлении транзита после 2019 года поднимался несколько недель назад во время встречи представителей обеих компаний.