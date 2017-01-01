Оборот розничной торговли Украины вырос

Наибольший рост оборота розничной торговли наблюдался в Винницкой, Закарпатской, Николаевской, Сумской, Львовской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Херсонской областях.

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-марте 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,6% по сравнению с январем-мартом 2017 года. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным ведомства, оборот розничной торговли в марте этого года по сравнению с февралем вырос на 13,1%, с мартом 2017 года - на 7,6%.

Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Винницкой (на 12,3%), Закарпатской (на 11,8%), Николаевской (на 10,8%), Сумской (на 9,9%), Львовской (на 9,7%), Черниговской (на 9,6%), Черкасской (на 9,4%), Одесской (на 9,2%), Херсонской (на 8%) областях.

Напомним, в 2018 году Нацбанк ожидает ускорения роста ВВП до 3,4%. В то же время в следующие годы экономический рост будет снижаться.