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Курс валют на 23 апреля: НБУ укрепил гривну

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Стоимость доллара на межбанковском валютном рынке в покупке и продаже упала на три копейки, до 26,16-26,19 гривен. Евро также подешевел, на 18 копеек.
Курс валют на 23 апреля
Курс валют на 23 апреля
depositphotos.com/

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 23 апреля, по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны к 26,18 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США - 2617,8455гривен (-4,7508);

100 евро - 3222,3060 гривны (-24,9927);

10 российских рублей - 4,2690 (-0,0403).

Торги на межбанковском валютном ранке в пятницу, 20 апреля, закрылись долларом по 26,16-26,19 грн. Таким образом, стоимость доллара относительно закрытия межбанковского рынка в предыдущий рабочий день и в покупке, и в продаже упала на 3 коп.

Курс евро составил 32,19-32,23 грн, то есть как в покупке, так и в продаже подешевел на 18 коп. Российский рубль немного подешевел - с 0,428-0,429 грн (по состоянию на 19 апреля) до 0,425-0,426 грн (по состоянию на 20 апреля).

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Источник: korrespondent.net

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