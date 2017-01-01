В Украине подорожал газ для промышленности

Минимальная цена на природный газ для промышленных потребителей в Украине с мая текущего года повысится почти на 780 гривен – до 8670 гривен за тысячу кубометров.

В Украине цены на газ для промышленности стабильно растут depositphotos.com

Нафтогаз с 1 мая увеличит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,2-5,5% по сравнению с мартом – до 10 041 гривны за тысячу кубометро (с НДС). Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Так, по предоплате и в объеме более 50 тысяч кубов в месяц Нафтогаз готов продавать газ по 9 тысяч 143 гривны за тысячу кубометров. Это на 5,5% (472,8 грн/тыс. куб.) выше текущих цен.

Для других категорий потребителей цена повысится на 5,2% (489 грн/тыс. куб. м) – до 10 041,6 грн/тыс. куб. м (все цены с НДС).

Напомним, Порошенко упростил добычу газа.