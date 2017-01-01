Украина и МВФ обсудили пересмотр программы помощи
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.
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“Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, во время ежегодного весеннего собрания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка“, – говорится в сообщении НБУ в воскресенье, 22 апреля.
Отмечается, что в МВФ отметили прогресс Киева в стабилизации экономики.
Продолжается доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года – второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.
Ранее Данилюк сообщил, когда ждать транш МВФ.
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